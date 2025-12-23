Не йогурт и не пудинг: десерт из кефира — готовлю быстро и наслаждаюсь с пользой: мой рецепт вкусноты

Представьте нежнейший, воздушный десерт, который не оставляет чувства тяжести. Это не йогурт и не пудинг, а что-то среднее — легкое кефирно-сметанное желе с тонкой сладостью. Желатин придает ему упругую, но тающую текстуру, а взбивание миксером насыщает массу пузырьками воздуха, делая ее по-настоящему облачной. Идеальный финал для сытного праздничного ужина.

Желатин (1 ст. л.) высыпаю в небольшую пиалу и заливаю холодной водой (50 мл). Хорошо размешиваю и оставляю на 10–15 минут для набухания.

В чашу блендера или глубокую миску выливаю кефир (400 мл), добавляю сметану (100 мл) и сахар (50 г). Взбиваю миксером на средней скорости 2–3 минуты до получения однородной, слегка воздушной массы.

Набухший желатин прогреваю на водяной бане или в микроволновке (короткими импульсами по 10–15 секунд), постоянно помешивая, до полного растворения. Главное — не доводить до кипения.

Тонкой струйкой, постоянно взбивая миксером кефирную массу на низкой скорости, вливаю жидкий теплый желатин. Взбиваю еще 1-2 минуты для равномерного распределения.

Получившуюся жидкую массу разливаю по порционным формочкам, креманкам или стаканчикам. Аккуратно убираю в холодильник на 2-3 часа (а лучше на ночь) для полного застывания.

Перед подачей украшаю десерт по своему вкусу: тертым или темным шоколадом, свежими ягодами, кусочками фруктов, мятой или орехами.

