23 декабря 2025 в 11:14

Администрация Томской области сменит название

Томская область переходит на систему регионального правительства

Вид на здание администрации Томской области в центре Томска Вид на здание администрации Томской области в центре Томска Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
На 49-м собрании Законодательной думы Томской области депутаты проголосовали за изменения в Устав (Основной Закон) региона и приняли закон о правительстве. Это формирует правовую и организационную основу для создания в регионе высшего постоянно действующего исполнительного органа — правительства Томской области.

Депутаты проголосовали за изменения в Устав (Основной Закон) региона и приняли закон о правительстве Томской области. Это формирует правовую и организационную основу для создания правительства Томской области, — сообщили там.

Это усилит ответственность за развитие региона, так как принцип перехода будет коллегиальный. Бюджет при этом никаких дополнительных расходов не понесет, добавили в ЗакСе. На законопроекты получены положительные заключения прокуратуры и Управления Минюста России по Томской области.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что самая низкая удовлетворенность качеством медицинской помощи отмечена в Тыве и Томской области. По ее словам, основные проблемы связаны с дефицитом медперсонала и трудностями доступа к лечению.

