Администрация Томской области сменит название

На 49-м собрании Законодательной думы Томской области депутаты проголосовали за изменения в Устав (Основной Закон) региона и приняли закон о правительстве. Это формирует правовую и организационную основу для создания в регионе высшего постоянно действующего исполнительного органа — правительства Томской области.

Это усилит ответственность за развитие региона, так как принцип перехода будет коллегиальный. Бюджет при этом никаких дополнительных расходов не понесет, добавили в ЗакСе. На законопроекты получены положительные заключения прокуратуры и Управления Минюста России по Томской области.

