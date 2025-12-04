Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 22:51

«Несмотря ни на что»: Путин раскрыл главный принцип своих решений

Путин отказался сожалеть о сделанных в прошлом поступках

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин в беседе с индийскими журналистами медиахолдинга India Today Group признался, что не жалеет о каких-либо своих решениях в прошлом. Как уточнил глава государства, он не стал бы что-либо менять, а оглядываться назад бессмысленно.

Вы знаете, есть одно общее правило, мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что, ответил Путин.

Ранее президент назвал Москву одним из ведущих мегаполисов мира и дал индийским гостям рекомендацию по срокам визита. Он предложил им продлить пребывание в столице, чтобы увидеть ее в новогоднем убранстве. Путин также рекомендовал посетить и другие российские города, особенно отметив Санкт-Петербург.

До этого российский президент в беседе с индийскими журналистами заявлял, что Китай и Индия являются близкими друзьями России, и страна дорожит этими отношениями. По его словам, Москва ценит взаимодействие с Пекином и Нью-Дели и поддерживает конструктивный диалог с обеими странами.

