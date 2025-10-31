Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:45

Мудрый Омар Хайям — о том, почему каждый мужчина после 40 будет изменять: умозаключение на вес золота

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Задумывались ли вы, почему одни мужчины остаются преданными десятилетиями, а другие начинают искать что‑то «на стороне»? Многие винят кризис среднего возраста или бытовую рутину. Но Омар Хайям дал точный ответ: всё дело в том, чувствует ли мужчина, что рядом — любимая женщина.

Он говорил: «Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена; можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница; но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина». Суть не в формальном статусе, а в качестве связи. В чём разница между «женой» и «любимой»? Жена — это надёжность, дом, стабильность. Она поддерживает и создаёт уют. Но если в отношениях пропадает искра, если разговоры сводятся к бытовым вопросам, мужчина может ощутить нехватку живого чувства.

Любимая — источник вдохновения. С ней он чувствует себя нужным и полным сил. Она не даёт отношениям превратиться в рутину, потому что в их общении всегда есть место игре и нежности. Мудрость Хайяма проста: любовь — как огонь. Если её не поддерживать, она гаснет. Если заботиться — будет гореть ярко и согревать обоих. Тогда ни один «чужой свет» не покажется привлекательным: сердце уже полно.

Ранее мы сообщали, что священник РПЦ разрешил утаивать измены от жен при одном условии.

Читайте также
Эти огурчики улетают первыми хоть зимой, хоть летом! Маринуем обалденную закуску по‑корейски со сладким чили
Общество
Эти огурчики улетают первыми хоть зимой, хоть летом! Маринуем обалденную закуску по‑корейски со сладким чили
Беру банку сметаны и немного муки — пеку слоеные ракушки. Бесподобное печенье, которое тает во рту
Общество
Беру банку сметаны и немного муки — пеку слоеные ракушки. Бесподобное печенье, которое тает во рту
Гора печенья по элементарному рецепту — нужны яйца, мука и чуток сахара
Общество
Гора печенья по элементарному рецепту — нужны яйца, мука и чуток сахара
Шойгу объяснил, когда человек проживает скучную жизнь
Власть
Шойгу объяснил, когда человек проживает скучную жизнь
Внутренний покой по-японски: простая мудрость дзен, которая вам поможет
Общество
Внутренний покой по-японски: простая мудрость дзен, которая вам поможет
жизнь
философия
измены
семья
женщины
мужчины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция провела рейд в притоне снимавших порно стримеров
Золотое кольцо России: путеводитель по главному туристическому маршруту
Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться
В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции
Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
Пенсионер понес наказание за сине-желтый значок
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
В Новосибирске водитель перепутал педали и въехал в остановку
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.