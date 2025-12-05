ТИЭФ'25
Корстин назвала причину, по которой стоит смотреть Единую лигу ВТБ

Корстин: смотреть Единую лигу ВТБ интересно из-за неожиданных результатов

Илона Корстин Илона Корстин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Единую лигу ВТБ интересно смотреть из-за неожиданных результатов, заявила в интервью NEWS.ru генеральный директор турнира Илона Корстин. Она отметила, что российские игроки зачастую стали выступать в роли лидеров своих команд.

Неожиданные результаты, наверное, были и будут. У нас уже два или три овертайма в сезоне, это интересно. Мне и самой любопытно наблюдать за матчами. Нравится, что российские игроки выступают в роли лидеров и получают много времени на паркете. Здорово, что есть и сильные иностранцы, и россияне, и молодежь, которая становится лучше. Это радует, — сказала Корстин.

Ранее она рассказала, что популярность баскетбола в России растет. Корстин отметила, что происходит взаимная помощь: клубы работают с болельщиками, а Лига, в свою очередь, пытается сделать каждую встречу максимально интересной.

До этого она рассказала, что открыла свою академию из-за желания привлечь большее количество детей к баскетболу. Корстин отметила, что им нравится заниматься из-за отсутствия давления.

Илона Корстин
баскетбол
Единая лига ВТБ
Россия
Виктор Байбаков
В. Байбаков
