Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 00:14

«Великая сцена»: во Франции заявили об унижении Зеленского Трампом

Политик Филиппо: вопрос Трампа про Аляску был унизительным для Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп унизил украинского президента Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. По его мнению, вопрос хозяина Белого дома о строительстве туннеля между США и Россией через Берингов пролив был предназначен для демонстрации пренебрежения к украинскому политику.

Трамп вдруг обращается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте туннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет, — описал момент переговоров Филиппо.

Политик охарактеризовал эту сцену как «великую». Филиппо считает, что таким образом Трамп демонстрировал свое отношение как к самому Зеленскому, так и к европейским сторонникам продолжения конфликта.

Данный инцидент произошел на фоне других напряженных моментов встречи, включая отказ Трампа предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. По информации CNN, у американского президента сложилось впечатление, что Зеленский не проявляет заинтересованности в мирном урегулировании конфликта, что дополнительно осложнило атмосферу переговоров.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что грядущий саммит с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет «кошмаром для ЕС». Того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве».

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
унижения
Флориан Филиппо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один российский аэропорт закрылся для самолетов
Фаза Луны сегодня, 19 октября: покупаем землю, бережем зрение
Защитник «Спартака» Бабич в ближайшее время не выйдет на поле
Над Алтайским краем заметили загадочный небесный объект
Очередной ребенок попал в «расстрельный список» Украины
Отношения с Темниковой и Фадеевым, материнство: как живет Серябкина
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 октября 2025 года
Гороскоп на 19 октября: Тельцам просить о помощи, а Овнам забыть о планах
«Великая сцена»: во Франции заявили об унижении Зеленского Трампом
День авиадиспетчера: главные по небу
Валерия оценила свои шансы на победу в Grammy
Как стать хорошим отцом: советы Лабковского и других психологов
Приметы 19 октября: Фома-хлебник — подводим итоги и готовим запасы
ПВО за два часа уничтожила десятки дронов ВСУ
Турция определила срок для «позитивных шагов» по Украине
Трамп сообщил о новой победе над наркоторговцами
Мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на Белгородскую область
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда
Сирия намерена пересмотреть прежние соглашения с Россией
«Он растет»: главный тренер «Локомотива» о футболисте Батракове
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.