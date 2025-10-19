«Великая сцена»: во Франции заявили об унижении Зеленского Трампом Политик Филиппо: вопрос Трампа про Аляску был унизительным для Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп унизил украинского президента Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. По его мнению, вопрос хозяина Белого дома о строительстве туннеля между США и Россией через Берингов пролив был предназначен для демонстрации пренебрежения к украинскому политику.

Трамп вдруг обращается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте туннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет, — описал момент переговоров Филиппо.

Политик охарактеризовал эту сцену как «великую». Филиппо считает, что таким образом Трамп демонстрировал свое отношение как к самому Зеленскому, так и к европейским сторонникам продолжения конфликта.

Данный инцидент произошел на фоне других напряженных моментов встречи, включая отказ Трампа предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. По информации CNN, у американского президента сложилось впечатление, что Зеленский не проявляет заинтересованности в мирном урегулировании конфликта, что дополнительно осложнило атмосферу переговоров.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что грядущий саммит с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет «кошмаром для ЕС». Того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве».