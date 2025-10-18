Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 20:33

На Западе раскрыли, кто выиграет от встречи Путина и Трампа

Spiegel: встреча Путина и Трампа в Будапеште станет победой для Орбана

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет в плюсе от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, пишет издание Spiegel. Точная дата саммита пока не объявлена.

Одно очевидно: это будет политическая победа для хозяина встречи Виктора Орбана, который возглавляет в Европе группу стран, сдерживающих процесс оказания помощи Украине, — сказано в статье.

Участие Орбана в переговорах может укрепить его рейтинг в преддверии национальных выборов. Помимо него, выиграют и другие сторонники сближения с Россией: премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правые политики Чехии, а также немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что грядущий саммит с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште стал «кошмаром для ЕС». По мнению политика, станут ли «еще большим кошмаром» принятые на нем решения, зависит от хода саммита. Однако того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве», отметил он.

