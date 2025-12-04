Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 19:23

Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины

Аналитик Юшков: инициатива Макрона поддерживает продолжение конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на зимний период, чтобы помочь стране пройти отопительный сезон, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT. По мнению эксперта, такая инициатива направлена не на продвижение мирной повестки, а на поддержку продолжения конфликта.

Макрон пытается как-то помочь Украине пройти отопительный сезон для того, чтобы она дальше смогла воевать с Россией. То есть это не попытка установить мир какой-то и договориться по долгосрочной перспективе, продвинуть мирную повестку, — подчеркнул Юшков.

Эксперт отметил, что Украина остается энергодефицитной страной: добыча газа снижается из-за ударов по инфраструктуре и прекращения транзита, а импорт из Европы частично компенсирует дефицит. По его словам, это создает напряженную ситуацию на внутреннем рынке и удерживает высокие цены на газ в Европе, даже если зима будет умеренной.

