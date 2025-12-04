Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 19:48

Путин напомнил, какой город был первой столицей Древней Руси

Путин: Новгород был столицей Древней Руси до Киева

Великий Новгород Великий Новгород Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Новгород был столицей Древней Руси до того, как этот статус перешел Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today. По его словам, российская государственность складывалась из нескольких центров.

Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, <…> а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «мать городов русских», — сказал Путин.

Ранее помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский обратил внимание, что россияне ищут в истории ответы на актуальные вопросы и уверенность в том, чтобы с ними справиться. По его словам, это рационально объяснимый интерес.

До этого первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не видит оснований для хамского поведения стран Прибалтики в отношении России. Джабаров напомнил, что эти государства живут на русской земле, отвоеванной Петром I у Карла XII в Северной войне 1700–1721 годов. В связи с этим член Совфеда посоветовал «не доводить Москву».

Владимир Путин
Индия
Россия
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге арестовали мужчину за убийство мигранта в 2003 году
Roblox — все. Как помочь ребенку пережить блокировку, советы психолога
Внешность сына Полины Гагариной удивила поклонников
Захватившего радиоэфир мигранта будут судить за дискредитацию армии РФ
«Иначе как варварством не назовешь»: Грушко о выдворении россиян из Латвии
«Впечатляющий прогресс»: в одной стране оценили партнерство с Россией
Украинца осудили за убийство россиянки
В Европе раскритиковали решение отказаться от российского газа
В ВСУ появились беспилотные «палачи» для одной категории военных
Топ-10 новогодних елок Москвы в 2025–2026 годах: где, когда, сколько стоят
Мать топила детей, которых считала красивее своих
«Нужно заменить нефть мясом»: эксперт о cанкциях, налогах и контрафакте
Как удалить аккаунт в «Инстаграме», чья деятельность запрещена в РФ?
Истязателей-мигрантов наказали за похищение детей
Азербайджан ожидает подписания мирного соглашения с Арменией в 2026 году
Путин назвал Китай и Индию близкими друзьями России
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
«Еще поработаем»: Путин ответил на вопрос об итогах жизни
Верховный суд добрался до дочери и внучки Долиной
Скончался бывший глава Центробанка России Сергей Дубинин
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.