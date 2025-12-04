Путин напомнил, какой город был первой столицей Древней Руси Путин: Новгород был столицей Древней Руси до Киева

Новгород был столицей Древней Руси до того, как этот статус перешел Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today. По его словам, российская государственность складывалась из нескольких центров.

Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, <…> а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «мать городов русских», — сказал Путин.

Ранее помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский обратил внимание, что россияне ищут в истории ответы на актуальные вопросы и уверенность в том, чтобы с ними справиться. По его словам, это рационально объяснимый интерес.

