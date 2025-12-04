Скончался бывший глава Центробанка России Сергей Дубинин

Бывший руководитель Банка России Сергей Дубинин ушел из жизни, сообщил ЦБ в официальном заявлении. В своем обращении руководство регулятора выразило глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Сергея Константиновича, — говорится в сообщении.

Дубинин возглавлял Банк России в тяжелый для национальной экономики и финансов этап — с 1995 по 1998 год, отметили в ЦБ. Он внес значительный вклад в осуществление стабилизационной программы и вывод экономики из гиперинфляции первых постсоветских лет, а также сыграл ключевую роль в становлении отечественной банковской системы.

Ранее стало известно о кончине российского актера Вадима Смирнова на 54-м году жизни. Он получил известность у аудитории благодаря участию в телевизионных сериалах, включая «Убойную силу», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Агент национальной безопасности — 2», а также картины «Антикиллер» и «Тайский вояж Степаныча».

Кроме того, на 86-м году жизни скончался художник, поэт и один из главных идеологов Второго русского авангарда Михаил Гробман. Новость о его смерти была опубликована на личной странице деятеля в соцсети, при этом конкретные обстоятельства не раскрываются.