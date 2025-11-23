Международный муниципальный форум стран БРИКС
Ушел из жизни известный художник и поэт

Скончался поэт и художник Михаил Гробман

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В возрасте 86 лет скончался художник, поэт и один из ключевых идеологов Второго русского авангарда Михаил Гробман. Сообщение о его смерти появилось на официальной странице деятеля искусств в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Точные причины смерти не разглашаются.

С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома. Светлая память о нем навсегда останется с нами, — говорится в публикации.

Гробман родился в 1939 году в Москве в семье инженера. Его первая персональная выставка состоялась в Ленинграде в 1959 году, а спустя шесть лет в московском Доме художника были представлены его работы, обращенные к еврейской тематике. В этот же период он выпустил и свой первый поэтический цикл.

В 1971 году Гробман эмигрировал в Израиль, где к середине 1970-х стал заметной фигурой местного художественного сообщества: он создал группу «Левиафан», запустил одноименный журнал и вошел в число основателей израильского концептуализма. Гробман написал более 2000 живописных и графических работ, более 700 стихотворений, а также теоретические статьи.

