Скончался 24-летний экс-защитник «Амурских тигров»

Хоккейный клуб «Амурские тигры» сообщил о трагической гибели своего бывшего защитника Даниила Шматкова. Спортсмен скончался на 25-м году жизни из-за ДТП, спортсмен находился за рулем грузовика, сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

У него остались супруга и двое детей. Руководство школы, игроки, сотрудники и болельщики выражают искренние соболезнованиям семье Даниила. Вечная память, — рассказали «Амурские тигры».

За время своей карьеры Шматков провел за команду 107 матчей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Руководство клуба, а также игроки, сотрудники и болельщики выразили искренние соболезнования семье погибшего и открыли сбор средств.

Ранее российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз», сообщается на сайте НХЛ. Инцидент произошел во втором периоде из-за силового приема от Тома Уилсона, после которого хоккеист столкнулся с бортом. После столкновения он не смог продолжить игру и покинул лед.