Путин раскрыл, почему восстановление СССР невозможно

Идея о восстановлении СССР не имеет смысла, Россия не преследует такую цель, это исключено, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. По его словам, попытки возрождения Советского Союза не соответствуют нынешней реальности страны.

Нет, конечно, нет. Это исключено. Это просто бессмысленно, — сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что радикальные изменения состава населения и религиозной структуры России сделали бы такой проект нерациональным. Он также отметил, что на Западе истории о попытках РФ восстановить империю используются для того, чтобы пугать население других стран. Причем эти опасения не имеют основания.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что западные страны, пытающиеся оказывать экономическое давление на суверенные государства, в конечном счете сами сталкиваются с проблемами и убытками. Российский президент уверен, что санкционная практика прекратится, когда понимание ситуации станет полным.

Ранее Путин заявил, что Россия вмешалась в ситуацию с Крымом из-за угрозы прямой расправы над жителями полуострова. Президент подчеркнул, что Москва всегда будет защищать свои интересы и народ.