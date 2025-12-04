Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 20:00

Путин раскрыл, почему восстановление СССР невозможно

Путин: Россия не преследует цель восстановления СССР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Идея о восстановлении СССР не имеет смысла, Россия не преследует такую цель, это исключено, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. По его словам, попытки возрождения Советского Союза не соответствуют нынешней реальности страны.

Нет, конечно, нет. Это исключено. Это просто бессмысленно, — сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что радикальные изменения состава населения и религиозной структуры России сделали бы такой проект нерациональным. Он также отметил, что на Западе истории о попытках РФ восстановить империю используются для того, чтобы пугать население других стран. Причем эти опасения не имеют основания.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что западные страны, пытающиеся оказывать экономическое давление на суверенные государства, в конечном счете сами сталкиваются с проблемами и убытками. Российский президент уверен, что санкционная практика прекратится, когда понимание ситуации станет полным.

Ранее Путин заявил, что Россия вмешалась в ситуацию с Крымом из-за угрозы прямой расправы над жителями полуострова. Президент подчеркнул, что Москва всегда будет защищать свои интересы и народ.

Владимир Путин
Россия
Запад
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге арестовали мужчину за убийство мигранта в 2003 году
Roblox — все. Как помочь ребенку пережить блокировку, советы психолога
Внешность сына Полины Гагариной удивила поклонников
Захватившего радиоэфир мигранта будут судить за дискредитацию армии РФ
«Иначе как варварством не назовешь»: Грушко о выдворении россиян из Латвии
«Впечатляющий прогресс»: в одной стране оценили партнерство с Россией
Украинца осудили за убийство россиянки
В Европе раскритиковали решение отказаться от российского газа
В ВСУ появились беспилотные «палачи» для одной категории военных
Топ-10 новогодних елок Москвы в 2025–2026 годах: где, когда, сколько стоят
Мать топила детей, которых считала красивее своих
«Нужно заменить нефть мясом»: эксперт о cанкциях, налогах и контрафакте
Как удалить аккаунт в «Инстаграме», чья деятельность запрещена в РФ?
Истязателей-мигрантов наказали за похищение детей
Азербайджан ожидает подписания мирного соглашения с Арменией в 2026 году
Путин назвал Китай и Индию близкими друзьями России
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
«Еще поработаем»: Путин ответил на вопрос об итогах жизни
Верховный суд добрался до дочери и внучки Долиной
Скончался бывший глава Центробанка России Сергей Дубинин
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.