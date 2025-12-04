Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 19:46

«Угроза прямой расправы»: Путин объяснил позицию по крымскому вопросу

Путин: Россия всегда будет защищать интересы жителей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия всегда будет защищать интересы жителей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. Российский лидер объяснил, что Москва вмешалась в ситуацию вокруг Крыма, поскольку над жителями полуострова нависла угрозы прямой расправы.

Была угроза не просто давления, а прямой расправы над крымчанами. И Россия вмешалась, чтобы помочь им. Как мы могли поступить иначе? Если кто-то думает, что Россия будет действовать иначе, он глубоко ошибается. Мы всегда будем защищать наши интересы и наш народ, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова, которые не захотели жить в условиях госпереворота с непонятными последствиями. По словам главы государства, поступить иначе было нельзя.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил об открытии новых школ в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе, строительстве водохранилищ в Алуште и Ялте, а также о планах по запуску трех экотехнопарков. Он заверил Путина, что полуостров его не подведет.

