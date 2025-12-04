Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 19:49

Путин объяснил, при каких условиях Украина обеспечит свою безопасность

Путин: Россия не отказывает Украине в безопасности, но не за счет России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия не отказывает Украине в обеспечении безопасности, но это не должно происходить за счет самой РФ, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. По его словам, каждая страна имеет право выбирать средства защиты, однако безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности другого.

Каждая страна, включая Украину, имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. <...> Отказываем ли мы Украине в этом? Нет. Но это неприемлемо, если делать это за счет России, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Украина может считать выгодным вступление в НАТО, однако такой шаг угрожает безопасности России. Он предложил искать способы обеспечения украинской безопасности без ущерба для РФ.

Ранее российский президент заявил, что РФ не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова, которые не захотели связывать свою судьбу с устроившими государственный переворот на Украине силами. По словам Путина, поступить иначе в тех условиях было невозможно.

