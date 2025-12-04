Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 20:14

«Еще поработаем»: Путин ответил на вопрос об итогах жизни

Путин заявил, что ему рано подводить итоги жизни

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему еще рано подводить итоги собственной жизни, передает India Today. Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что «еще поработает».

Думаю, мне еще рано подводить итоги своей жизни. Мы еще поработаем, — сказал Путин.

Визит Путина в Индию тем временем назвали самым значимым для принимающей стороны в XXI веке. Представители СМИ обратили внимание, что премьер-министр Нарендра Моди решил поехать с президентом РФ в одном автомобиле, что расценили как показатель теплых отношений политиков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что двусторонние связи России и Индии представляют собой привилегированное стратегическое партнерство. Он подчеркнул его исторические основы и многогранное развитие в современную эпоху, а также назвал Нью-Дели значимым партнером для Москвы.

Самолет Путина совершил посадку в Индии в четверг вечером, 4 декабря. У выхода из самолета российского лидера приветствовал Моди. Главы государств тепло поприветствовали друг друга, а затем проследовали по специально расстеленной красной дорожке. После этого политики вместе сели в автомобиль и уехали на неформальный обед.

Россия
Владимир Путин
Индия
вопросы
