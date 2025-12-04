Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 20:58

«Впечатляющий прогресс»: в одной стране оценили партнерство с Россией

МО Индии заявило о прогрессе в военном сотрудничестве с Россией

Отношения в сфере обороны между Москвой и Нью-Дели продолжают развиваться, несмотря на сложные внешние условия, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх по итогам заседания российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС. По его словам, с момента заключения Декларации о стратегическом партнерстве в 2000 году двустороннее взаимодействие в этой области достигло значительных успехов, сообщает российское военное ведомство.

С момента подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Индией и Россией в 2000 году был отмечен впечатляющий прогресс в нашем сотрудничестве в сфере обороны, — сказал Сингх.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Китай и Индия являются близкими партнерами для страны, которая дорожит этими связями. Глава государства подчеркнул, что Москва высоко ценит сотрудничество с Пекином и Нью-Дели и намерена поддерживать с ними продуктивный диалог.

Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди в приветствии по случаю визита Путина заявил, что дружба между двумя государствами выдержала испытание временем. Глава правительства подчеркнул, что прочные двусторонние связи принесли значительную пользу народам обеих стран.

