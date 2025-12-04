Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мать топила детей, которых считала красивее своих

В Индии женщина топила детей за то, что считала их красивее своих

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Жительница деревни Наулта в штате Уттарханд на севере Индии топила детей, которых считала красивее своих, сообщает The Times of India. Серию жестоких детоубийств раскрыли после «несчастного случая» на свадьбе.

Пунам 34 года, она является женой местного фермера и матерью. Жертвами женщины стали по меньшей мере четыре ребенка, в том числе дети ее родственников. Она также убила своего собственного трехлетнего сына. У нее остался один ребенок — четырехлетний мальчик.

Поводом для расследования стала гибель шестилетней Видхи, чье тело обнаружили в ванне во время празднества. Пунам утопила ее и пыталась выдать случившееся за несчастный случай. В ходе расследования выяснилось, что девочка оказалась далеко не первой жертвой женщины.

Так, в январе 2023 года она утопила девятилетнюю Ишику — дочь своей невестки. Опасаясь разоблачения, женщина убила своего трехлетнего сына Шубхама, который мог быть свидетелем первого преступления.

Третьей жертвой стала шестилетняя Джия — дочь двоюродной сестры Пунам. Женщина убила ее в августе 2024 года, заманив девочку в кладовку на свадьбе под предлогом помощи.

По данным The Times of India, мотивом преступлений была зависть. Женщина заявила, что хотела навредить детям, которые казались ей «красивее, чем ее собственные».



Ранее в Симферополе мужчина заявил в полицию об исчезновении жены. Однако позднее стало известно, что россиянин сам ее и убил во время ссоры на почве ревности. Преступник задушил жертву и сбросил ее тело в канаву. Обвиняемый также снял с погибшей кольца и сдал их в ломбард.

