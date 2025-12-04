Внешность сына Полины Гагариной удивила поклонников

Бывший супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию 18-летнего Андрея Кислова, сына певицы и ее первого мужа Петра Кислова. Снимок стал поводом для обсуждений внешности молодого человека и собрал большое количество комментариев, вызвав бурную реакцию поклонников.

Хочется рассматривать, притягательное фото. <...> Красавец, — написали подписчики под публикацией.

На опубликованной черно-белой фотографии, сделанной в профиль, заметны черты лица Андрея. Парень одет в темный свитер.