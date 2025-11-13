Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 23:02

Раскрыто, что внутри элитного особняка Гагариной за 500 млн рублей

Полина Гагарина поселилась в особняке со спа-зоной и видом на реку

Полина Гагарина Полина Гагарина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Полина Гагарина поселилась в особняке на Новой Риге за 500 млн рублей, пишет KP.RU. В материале говорится, что главная особенность поселка — приватность и высокий уровень безопасности.

У Гагариной только один участок с видом на реку стоит 300 млн рублей, а сам дом Полины стоит более $6 млн (488 млн рублей). Не меньше! Это просторное статусное поместье, где найдется место всем членам семьи, — отметила эксперт по недвижимости.

По словам собеседницы агентства, дом артистки насчитывает три этажа. Там располагаются прачечная, спа-зона, гостиная, гардеробная, детские и гостевые комнаты.

Гагарина возобновила отношения с танцором Стасом Миковым, с которым рассталась ранее. Выяснилось, что влюбленные проживают в особняке примерно за 500 млн рублей. Сама артистка пока не прокомментировала данную информацию. При этом Миков снова начал активно вести свои соцсети и выкладывать кадры с общих концертов с Гагариной. За это время, как писали журналисты, избранник певицы решил попробовать себя в качестве шамана-целителя. Танцор записывает подкасты, где рассуждает о здоровье и психотерапии.

