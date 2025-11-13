Гагарина поселилась с бойфрендом-целителем в особняке за 500 млн рублей Гагарина возобновила отношения с бывшим бойфрендом Миковым

Певица Полина Гагарина возобновила отношения с танцором Стасом Миковым, с которым рассталась ранее, пишет KP.RU со ссылкой на источники. По данным издания, якобы влюбленные проживают в особняке примерно за 500 млн рублей.

Воссоединившись с артисткой, Миков снова начал активно вести свои соцсети и выкладывать кадры с общих концертов с Гагариной. За это время, как пишет издание, избранник певицы решил попробовать себя в качестве шамана-целителя. Танцор записывает подкасты, где рассуждает о здоровье и психотерапии.

В материале говорится, что знаменитость проживает в жилом комплексе «Риверсайд» на Новой Риге. По словам эксперта по элитной недвижимости Алена Радыш, особняк в этом районе стоит баснословных денег.

Площадь дома Полины — 960 кв. м. Особняк расположен на участке в 44 сотки. У Гагариной только один участок с видом на реку стоит 300 млн рублей. А сам дом Полины стоит более $6 млн (480 млн рублей. - NEWS.ru). Не меньше! Это просторное статусное поместье, где найдется место всем членам семьи, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Гагарина завершила отношения с Миковым начала встречаться с концертным директором Сергеем Сметаниным. Он также работал директором исполнительницы Веры Брежневой. По словам инсайдеров, певица и танцор разошлись без скандалов. По их данным, причиной расставания стало несоответствие мужчины масштабам звезды.