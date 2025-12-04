Истязателей-мигрантов наказали за похищение детей

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор двум гражданам Таджикистана по делу о похищении детей, их истязании и организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба судов Башкирии. Один подсудимый получил 11 лет колонии, другой — шесть лет. Их преступления раскрылись после побега одного из удерживаемых подростков.

Судом установлено, что в феврале 2023 года один из подсудимых, не имея постоянного заработка, решил организовать обучение детей. <…> Однако он умышленно скрыл свои методы преподавания и обманным путем похитил детей у введенных в заблуждение законных представителей. Незаконно удерживая их с февраля 2023 года по июнь 2024 года, подсудимый систематически истязал, нанося побои, — говорится в сообщении.

Ранее в Челябинской области завершили расследование в отношении преступного сообщества, участники которого обвиняются в похищениях граждан и вымогательстве. Как установили следователи, в арсенале группы находилось газовое и травматическое оружие, включая переделанное в боевое, а также холодное оружие и наручники. Для устрашения потерпевших злоумышленники применяли фальшивое удостоверение работника правоохранительных органов.

Кроме того, в пресс-службе МВД России сообщили, что полицейские в Рязанской области задержали 50-летнего жителя села Храпово по подозрению в оформлении фиктивной регистрации для 14 иностранных граждан. В связи с этим против мужчины возбуждено уголовное производство.