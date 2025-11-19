Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно

Дорожный просвет автомобиля Дорожный просвет автомобиля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Клиренс автомобиля — это дорожный просвет, то есть расстояние от самой нижней точки днища машины до поверхности дороги. Проще говоря, это высота, на которой находится автомобиль над землей. Этот параметр измеряется в миллиметрах и напрямую влияет на проходимость транспортного средства.

Значение клиренса для автомобиля

Дорожный просвет определяет, насколько уверенно машина будет чувствовать себя на разных типах покрытия. Высокий клиренс позволяет преодолевать неровности, ухабы, снежные сугробы и грунтовые дороги без риска повредить днище или элементы подвески. Низкий просвет, наоборот, улучшает устойчивость на высоких скоростях и снижает центр тяжести, что особенно важно для спортивных автомобилей и моделей, предназначенных для городских дорог с хорошим асфальтом.

Почему клиренс различается у разных машин

Величина дорожного просвета зависит от нескольких факторов. Внедорожники и кроссоверы имеют клиренс 180–250 мм, что позволяет им уверенно передвигаться по бездорожью. Седаны и легковые автомобили довольствуются 130–170 мм — этого достаточно для городских условий. Спортивные купе и суперкары могут иметь просвет всего 100–120 мм для лучшей аэродинамики. Производители учитывают назначение автомобиля, тип кузова, грузоподъемность и целевую аудиторию при проектировании.

Возможность увеличения клиренса

Технически увеличить дорожный просвет можно установкой проставок, заменой пружин или амортизаторов на более жесткие варианты. Однако многие автовладельцы задаются вопросом: что такое клиренс у автомобиля и стоит ли его менять самостоятельно? Такие изменения могут негативно повлиять на управляемость, устойчивость и тормозной путь автомобиля. Производители тщательно рассчитывают баланс всех систем, поэтому вмешательство в заводские параметры способно ухудшить безопасность езды и привести к преждевременному износу деталей подвески.

Что такое клиренс у автомобиля: это важнейший параметр, влияющий на проходимость и безопасность. При выборе машины учитывайте условия эксплуатации — для города подойдет средний просвет, для бездорожья необходим высокий. Не стоит самостоятельно менять заводские настройки без консультации со специалистами, чтобы не навредить автомобилю и не поставить под угрозу безопасность на дороге.

