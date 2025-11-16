Не мыть авто всю зиму: к чему приведет игнорирование грязи? Советы хрюшкам

Осень и зима — время, когда от грязи на дорогах никуда не деться. Авто пачкается буквально после каждой поездки, и с этим приходится мириться. Но не все водители готовы регулярно заезжать на мойку: кому-то не хватает времени, кто-то жалеет денег на эту процедуру. Возникает закономерный вопрос: что будет с лакокрасочным покрытием (ЛКП), если месяцами не мыть машину — ни осенью, ни зимой, ни ранней весной, а дождаться сухого сезона и лишь тогда привести авто в порядок?

Как вредят «грязевые ванны»?

Грязь и дорожные реагенты — серьезная угроза для лакокрасочного покрытия. Химические смеси, которыми обрабатывают дороги зимой, агрессивно воздействуют на защитные слои автомобиля. Реагенты разъедают лак, проникают в микросколы и царапины, постепенно разрушая краску изнутри. Соль в составе противогололедных средств, взаимодействуя с влагой, ускоряет окисление металла, что приводит к появлению коррозии. Эксперименты показали: дорожная грязь с реагентами разрушает краску и металл кузова гораздо активнее, чем обычная вода.

Особенно опасно то, что грязь скапливается на днище, порогах и в труднодоступных местах, создавая идеальные условия для развития ржавчины. Даже на неоцинкованных участках кузова коррозия может возникнуть всего за один зимний сезон, если регулярно не удалять агрессивные отложения. Помимо этого, реагенты вызывают потускнение лакокрасочного покрытия, выцветание пластика и помутнение хромированных деталей.

Что будет с ЛКП, если месяцами не мыть машину — вредна ли грязь? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так что будет с ЛКП, если месяцами не мыть машину? Краска начнет отслаиваться, разрушится грунтовый слой, появятся очаги коррозии с мелкими кавернами. Любые поврежденные участки кузова станут слабым звеном, а дорожный реагент значительно ускорит процесс разрушения.

Как спасти авто?

Автовладельцам рекомендуется мыть машину регулярно: зимой при температуре до −10 градусов — раз в 1–2 недели, особенно если на дорогах активно используют антигололедные средства. Чистый автомобиль — это не только эстетика, но и реальная защита кузова от преждевременного старения и коррозии. Не стоит экономить на мойке, ведь замена ЛКП обойдется куда дороже.

