Какую мини-мойку купить домой: проверенные модели до 10 000 рублей

Мини-мойка высокого давления — это компактное устройство, которое подает воду под давлением от 100 до 170 бар и помогает справиться с самыми разными задачами по дому. Она незаменима для мытья автомобиля, чистки садовой мебели, очистки фасадов, дорожек и даже окон — везде, где обычного шланга недостаточно. Мини-формат хорош тем, что такую мойку легко хранить и перемещать, а высокое давление позволяет удалять въевшуюся грязь, старые пятна и даже налет, с которыми простая вода не справится.

Цена и качество: как выбрать?

В категории до 5000 рублей можно найти мойку с давлением 125–140 бар и производительностью 330 литров в час — отличный вариант для тех, кто впервые покупает такую технику.

За 6000–7000 рублей доступны модели с алюминиевой помпой, способностью забирать воду из емкости и давлением до 135 бар, что удобно для дачи и загородного дома.

В ценовом диапазоне 7000–8000 рублей предлагаются агрегаты с длинным 8-метровым шлангом, давлением 130 бар и производительностью свыше 400 литров в час — такие легко справляются с мойкой больших площадей.

За 9000–10 000 рублей можно приобрести мойку с давлением до 165 бар, производительностью 375 литров в час и почти бесшумной работой, способную справиться даже с застарелыми загрязнениями. Также в этом сегменте встречаются модели с инновационной шумоизоляцией, давлением до 110 бар и богатой комплектацией с несколькими насадками, которые подойдут для самых разных поверхностей.

Все эти мини-мойки высокого давления для дома доступны в пределах 10 000 рублей и отлично подходят для регулярного использования.

Выбирая свою идеальную мини-мойку высокого давления для дома, в первую очередь обращайте внимание на материал насоса — латунь или металлокерамика прослужат гораздо дольше пластика. Также полезна функция забора воды из емкости, если нет постоянного доступа к водопроводу. Выбирайте модель исходя из своих задач, и она станет надежным помощником на долгие годы.

