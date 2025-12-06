Украинская журналистка Лидия Таран раскритиковала состояние резиденции президента Франции Эммануэля Макрона, опубликовав в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры с немытыми окнами Елисейского дворца. По ее словам, грязь на стеклах была настолько сильной, что через них сложно было разглядеть, что происходит на улице.

Скажите, какая бы это украинская хозяйка принимала президентов с такими окнами? А куда смотрит [первая леди Франции] Брижит [Макрон]? — поинтересовалась Таран в своем обращении.

Ранее сообщалось, что Макрон во время государственного визита в Китай ускользнул от сотрудников местной службы безопасности, чтобы пообщаться со студентами у Сычуаньского университета в Чэнду. Неожиданный маневр французского лидера застал врасплох китайскую охрану, которая пыталась догнать его.

До этого французский военнослужащий демонстративно покинул сцену во время речи Макрона о планах расширения армии. Инцидент произошел в момент, когда глава государства говорил о введении добровольной военной службы для усиления «способности нации к сопротивлению».