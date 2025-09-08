Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:42

Лавров не нашел лабубу среди других игрушек в резиденции Путина в Китае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров поинтересовался, почему в резиденции президента России Владимира Путина в Китае не было популярной игрушки лабубу. Кадры из программы на телеканале «Россия 1» разместил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. При этом резиденцию украсили традиционными китайскими игрушками и матрешками.

А где лабубу?спросил Лавров.

Позже министр финансов Антон Силуанов даже изобразил, как выглядят такие куклы. Момент с Лавровым сразу стал вирусным. Пользователи обсуждают реакцию дипломата, делая из фразы шутки и мемы.

Ранее блогер Артемий Лебедев рассказал, что настоящую лабубу можно отличить от подделки по количеству зубов. По его словам, у оригинальной игрушки их всегда девять. Он отметил, что подделки небезопасны для детей. Лебедев добавил, что у настоящих кукол детали не отрываются.

До этого стало известно, что россияне потратили более 2 млрд рублей на игрушки лабубу в первые семь месяцев года. Резкий рост спроса начался только в июне. Всего на Wildberries приобретено свыше 2,5 млн таких кукол.

Сергей Лавров
игрушки
Владимир Путин
Китай
резиденции
