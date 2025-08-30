Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки Дизайнер Лебедев заявил, что у оригинальной лабубу всегда девять зубов

Отличить настоящую игрушку лабубу от поддельной можно по количеству зубов, рассказал блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте». Так, по словам Лебедева, настоящая кукла всегда имеет ровно девять зубов. У подделок же их может быть сколько угодно.

Есть один признак, по которому можно отличить настоящую лабубу от поддельной. У настоящей лабубы всегда ровно девять зубов. А у поддельных может быть сколько угодно, если тот, кто их пытался подделать, не умеет считать, — объяснил блогер.

Лебедев также призвал воздержаться от покупки неоригинальных игрушек, поскольку они менее безопасны для детей. В частности, от настоящих лабубу не отрываются детали, которые ребенок впоследствии может проглотить.

Ранее декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова объяснила, что дети массово просят купить игрушки лабубу из-за желания подражать и быть частью группы. По ее словам, обладание зубастым монстром позволяет ребенку чувствовать себя значимым в кругу сверстников.