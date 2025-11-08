Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 18:30

Нежная печень за полчаса: вымачивание в молоке творит чудеса

Нежная печень за полчаса: вымачивание в молоке творит чудеса Нежная печень за полчаса: вымачивание в молоке творит чудеса Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие хозяйки избегают готовить говяжью печень из-за ее жесткости и горьковатого привкуса. Мягкой говяжья печень на сковороде получается, если знать один простой секрет: вымачивание в молоке с добавлением соды превращает жесткий субпродукт в нежнейшее блюдо без горечи.

Промойте печень (говяжья — 500 г), удалите пленки и нарежьте пластинами толщиной 1 см. В молоке (250 мл) комнатной температуры растворите соду (пищевая — 1 чайная ложка) и погрузите туда кусочки печенки на 20–25 минут. Этот прием нейтрализует горечь и размягчает волокна. Затем обсушите печень бумажными салфетками, посолите, поперчите и обваляйте в муке (пшеничная — 3 столовые ложки).

Нагрейте сковороду с маслом (растительное — 3 столовые ложки) и обжарьте печеночные пластины по 2 минуты с каждой стороны до красивого румянца. Отдельно поджарьте нарезанный полукольцами лук (репчатый — крупная головка) до мягкости, выложите к печенке и протомите вместе 3 минуты под крышкой на слабом огне.

Мягкая говяжья печень, приготовленная на сковороде, получается особенно нежной благодаря содовому маринаду. Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре или гречневой кашей — такой ужин понравится всей семье.

Ранее мы делились с вами рецептом борща, который помогает сэкономить деньги и сберечь фигуру!

Читайте также
Вместо котлет делаю такие быстрые отбивнушки: нужна грудка, сухари и 10 минут — обалденно вкусно и не избито
Общество
Вместо котлет делаю такие быстрые отбивнушки: нужна грудка, сухари и 10 минут — обалденно вкусно и не избито
Харчо идеально подходит для осени: рецепт насыщенного густого супа с рисом и говядиной — упрощенный и быстрый вариант
Общество
Харчо идеально подходит для осени: рецепт насыщенного густого супа с рисом и говядиной — упрощенный и быстрый вариант
Печеночные котлеты без мясорубки и измельчителя: элементарный рецепт очень сочных биточков
Общество
Печеночные котлеты без мясорубки и измельчителя: элементарный рецепт очень сочных биточков
Шарлотка с апельсином: как привнести летнюю свежесть в осенний пирог
Семья и жизнь
Шарлотка с апельсином: как привнести летнюю свежесть в осенний пирог
Курицу больше не жарю. Готовлю грудку в стиле «Зебра» — с виду обычные котлетки, а внутри вкуснота
Общество
Курицу больше не жарю. Готовлю грудку в стиле «Зебра» — с виду обычные котлетки, а внутри вкуснота
простые рецепты
говядина
печень
готовка
ужины
обеды
польза
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбежавшего с $400 тыс. украинского полицейского поймали в лесу с палаткой
Рудковская раскрыла диагноз Гном Гномыча
«Букины», слова о Москве, воспитание детей: как живет актер Павел Савинков
Украинский суд арестовал комбата, чьи военные погибли во время награждения
В российском регионе рыси стали нападать на кошек и собак
Власти Литвы признали неспособность МВД бороться с воздушными шарами
Лучший рецепт креветок! Готовим в кляре за 20 минут
Малолетнего пособника террористов арестовали в российском городе
Военэксперт предсказал участь Зеленского в случае побега
Автобус выехал на тротуар и протаранил толпу
Российский военный рассказал, как уничтожили Leopard для Путина
Провинциальный бизнесмен потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку
На Украине нашли, через кого заполучить американский СПГ
От Костика до «Гоголя»: фото самых ярких ролей юбиляра Олега Меньшикова
Паспорт РФ, замужество, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак
Российский скульптор «ожил» в комментариях под сообщением о своей смерти
Зеленскому посоветовали приготовить отчет о трате средств
Раскрыто, кто следит за соблюдением прав бойцов СВО в Москве
В Копейске скончался почетный гражданин и бизнесмен
Появилось видео последних секунд полета Ка-226 перед падением в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.