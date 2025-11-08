Нежная печень за полчаса: вымачивание в молоке творит чудеса

Многие хозяйки избегают готовить говяжью печень из-за ее жесткости и горьковатого привкуса. Мягкой говяжья печень на сковороде получается, если знать один простой секрет: вымачивание в молоке с добавлением соды превращает жесткий субпродукт в нежнейшее блюдо без горечи.

Промойте печень (говяжья — 500 г), удалите пленки и нарежьте пластинами толщиной 1 см. В молоке (250 мл) комнатной температуры растворите соду (пищевая — 1 чайная ложка) и погрузите туда кусочки печенки на 20–25 минут. Этот прием нейтрализует горечь и размягчает волокна. Затем обсушите печень бумажными салфетками, посолите, поперчите и обваляйте в муке (пшеничная — 3 столовые ложки).

Нагрейте сковороду с маслом (растительное — 3 столовые ложки) и обжарьте печеночные пластины по 2 минуты с каждой стороны до красивого румянца. Отдельно поджарьте нарезанный полукольцами лук (репчатый — крупная головка) до мягкости, выложите к печенке и протомите вместе 3 минуты под крышкой на слабом огне.

Мягкая говяжья печень, приготовленная на сковороде, получается особенно нежной благодаря содовому маринаду. Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре или гречневой кашей — такой ужин понравится всей семье.

