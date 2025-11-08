Вместо котлет делаю такие быстрые отбивнушки: нужна грудка, сухари и 10 минут — обалденно вкусно и не избито

Вместо котлет делаю такие быстрые отбивнушки: нужна грудка, сухари и 10 минут — обалденно вкусно и не избито. Хотите удивить близких новым блюдом из куриной грудки? Рекомендую попробовать мои любимые отбивные в сухарях с томатным соусом и расплавленным сыром. Простота приготовления и насыщенный вкус сделают это блюдо постоянным пунктом в вашем меню.

Возьмите следующие ингредиенты: куриная грудка (2 шт.), панировочные сухари (100 г), яйцо (1 шт.), томатный соус (3 ст. л.), сыр (50 г), соль, перец по вкусу.

Куриные грудки отбейте до толщины около 1 см, посолите и поперчите. Обмакните в яйцо, затем в сухари и обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

На готовые отбивные нанесите томатный соус и посыпьте тертым сыром. Подержите под крышкой на слабом огне 2–3 минуты, чтобы сыр расплавился. Получившиеся отбивные идеально подойдут к гарниру из овощей или картофеля. Они порадуют вас нежностью, сочностью и неповторимым вкусом.

