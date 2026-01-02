Новый год — 2026
02 января 2026 в 12:14

Готовлю нежные рыбные котлеты в сметанном соусе — мой секрет, как сделать филе сочным и бесподобно вкусным

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны сложные манипуляции. Простота приготовления и правильный соус делают из обычного филе блюдо ресторанного уровня.

Мелко нарезаю 400 г рыбного филе, один репчатый лук и пучок зелени. Смешиваю их в миске с одним яйцом, солю и перчу по вкусу. Из полученного фарша формирую небольшие шарики-котлеты. Обжариваю их на сковороде с 1 ст. л. растительного масла до золотистой корочки со всех сторон.

Все обжаренные котлеты перекладываю в жаропрочную форму, заливаю 100 г сметаны, при необходимости еще немного солю и перчу. Отправляю форму в разогретую до 200–220 °C духовку на 12–15 минут, пока соус не зарумянится, а котлеты не пропарятся. Подаю горячими, полив сметанным соусом из формы.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

рыба
котлеты
рецепты
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
