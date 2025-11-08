Курицу больше не жарю. Готовлю грудку в стиле «Зебра» — с виду обычные котлетки, а внутри вкуснота

Куриная грудка — продукт, который вечно хочется приготовить как-то по-новому, чтобы было и сочно, и вкусно, и чтобы гости ахнули. Этот рецепт куриного филе «Зебра» — именно то, что нужно! С виду — обычные кусочки, а внутри — самый настоящий сюрприз: нежный сыр, сочный помидор и ароматный чесночный соус, которые делают каждую полосочку курицы настоящим праздником. Это блюдо выглядит очень эффектно, как из ресторана, но готовится на удивление просто. Оно идеально и для будничного ужина, и для приема гостей — проверено, восхищенные взгляды и просьбы дать рецепт гарантированы!

Возьми 500 граммов куриного филе. На каждом куске сделай по 3 поперечных надреза-кармашка, не прорезая до конца. Теперь подготовь начинку: 150 граммов твердого сыра нарежь тонкими пластинками, 1 помидор — некрупными дольками. В первый надрез каждого филе вложи ломтик сыра, во второй — кусочек помидора, в третий — снова сыр. Посоли, поперчи и посыпь приправой для мяса по вкусу. Для соуса смешай 50 граммов сметаны с 50 мл соевого соуса и 4 зубчиками чеснока, пропущенными через пресс. Добавь мелко нарубленную петрушку (полпучка). Хорошо смажь курицу этим соусом со всех сторон. Выложи филе в форму для запекания и отправь в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут до румяной корочки. Подавай горячим, полив оставшимся в форме соусом.

