Грудка не резиновая, вы просто не так ее готовили — все секреты сочного мяска на сковороде

Грудка не резиновая, вы просто не так ее готовили — все секреты сочного мяска на сковороде

Грудка не резиновая, вы просто не так ее готовили — все секреты сочного мяска на сковороде. Самая распространённая проблема при жарке куриной грудки — она часто получается сухой и жесткой. Но есть несколько проверенных методов, позволяющих получить сочное и нежное мясо. Первый секрет — использование пергамента.

Перед началом жарки нанесите на чистую сухую грудку соль, перец и немного любимых специй. Затем оберните грудку в пищевой пергамент, плотно прижмите бумагу к мясу и зафиксируйте концы. В таком виде поставьте грудку на раскалённую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне 5–7 минут с одной стороны и столько же с другой.

Пергамент сохраняет влажность мяса, позволяя ему оставаться сочным и нежным. Ещё один лайфхак — отбейте грудку перед жаркой, тогда она прожарится равномерно и будет мягче.

Ещё один секрет — надрезы крест-накрест на коже, если она присутствует. Это предотвратит неравномерную прожарку и позволит маслу проникнуть глубже. Использовать соусы тоже полезно: томатный, сливочный или медово-горчичный — они помогают удерживать влагу и улучшают вкус.

Также важно использовать правильную степень нагрева: сильно разогретая сковорода высушит мясо, поэтому жарьте на умеренно-высоком огне. Применяя эти методы, вы получите грудку, которая порадует вас и ваших близких своим вкусом и нежностью.

Ранее мы делились быстрым рецептом. Куриный батон с вареными яйцами — вкуснятина, еще и готовится без тонны масла.