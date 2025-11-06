Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 13:30

Грудка не резиновая, вы просто не так ее готовили — все секреты сочного мяска на сковороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грудка не резиновая, вы просто не так ее готовили — все секреты сочного мяска на сковороде. Самая распространённая проблема при жарке куриной грудки — она часто получается сухой и жесткой. Но есть несколько проверенных методов, позволяющих получить сочное и нежное мясо. Первый секрет — использование пергамента.

Перед началом жарки нанесите на чистую сухую грудку соль, перец и немного любимых специй. Затем оберните грудку в пищевой пергамент, плотно прижмите бумагу к мясу и зафиксируйте концы. В таком виде поставьте грудку на раскалённую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне 5–7 минут с одной стороны и столько же с другой.

Пергамент сохраняет влажность мяса, позволяя ему оставаться сочным и нежным. Ещё один лайфхак — отбейте грудку перед жаркой, тогда она прожарится равномерно и будет мягче.

Ещё один секрет — надрезы крест-накрест на коже, если она присутствует. Это предотвратит неравномерную прожарку и позволит маслу проникнуть глубже. Использовать соусы тоже полезно: томатный, сливочный или медово-горчичный — они помогают удерживать влагу и улучшают вкус.

Также важно использовать правильную степень нагрева: сильно разогретая сковорода высушит мясо, поэтому жарьте на умеренно-высоком огне. Применяя эти методы, вы получите грудку, которая порадует вас и ваших близких своим вкусом и нежностью.

Ранее мы делились быстрым рецептом. Куриный батон с вареными яйцами — вкуснятина, еще и готовится без тонны масла.

Читайте также
Бефстроганов из куриной печени — шикарное блюдо за копейки. Пять минут на обжарку и простой сливочно-томатный соус
Общество
Бефстроганов из куриной печени — шикарное блюдо за копейки. Пять минут на обжарку и простой сливочно-томатный соус
Вкусный ужин на всю семью. Нужны грудка, яйца и мука — просто окунаем в смесь и обжариваем
Общество
Вкусный ужин на всю семью. Нужны грудка, яйца и мука — просто окунаем в смесь и обжариваем
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
Регионы
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
Готовлю патиссоны так, что даже мясо не нужно
Семья и жизнь
Готовлю патиссоны так, что даже мясо не нужно
Хрустящие кусочки в панировке! Эта печень понравится абсолютно всем
Общество
Хрустящие кусочки в панировке! Эта печень понравится абсолютно всем
курица
грудка
простой рецепт
мясо
жарка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Российского лыжника дисквалифицировали на несколько лет
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.