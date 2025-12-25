Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 10:29

Готовлю курицу к Новому году: ножки с апельсином, соевым соусом и дижонской горчицей — простой и эффектный рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо создает на кухне атмосферу праздника задолго до его начала. Аромат свежего апельсина, тимьяна и карамелизующегося соевого соуса в духовке наполняет дом предвкушением волшебства. А результат — сочные бедра с яркой, блестящей корочкой и мясом, пропитанным цитрусовой свежестью.

Шесть куриных бедер промываю, обсушиваю и укладываю в форму для запекания кожей вверх. Для маринада из двух апельсинов выжимаю сок. Смешиваю его с тремя столовыми ложками соевого соуса, двумя столовыми ложками оливкового масла, одной чайной ложкой дижонской горчицы и листьями с пяти веточек тимьяна. Все хорошо взбиваю венчиком. Половиной маринада обильно поливаю куриные бедра, стараясь, чтобы он попал и под кожу. Оставшийся апельсин нарезаю тонкими кружками и выкладываю поверх курицы и вокруг нее в форму.

Оставляю мариноваться при комнатной температуре на 30–40 минут (или в холодильнике на 2–3 часа). Разогреваю духовку до 200 °C. Запекаю бедра 35–45 минут, периодически поливая их соком и маринадом со дна формы, пока кожа не станет густо-коричневой, карамельной, а мясо не прожарится. Подаю горячими, украсив запеченными апельсиновыми дольками и свежим тимьяном.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежный и сытный «Буланжер» вместо обычной картошки — готовлю во французском стиле, и семья спешит к столу
Общество
Нежный и сытный «Буланжер» вместо обычной картошки — готовлю во французском стиле, и семья спешит к столу
Голландский Dutch Baby — готовлю воздушный и высокий блин из духовки за 15 минут
Общество
Голландский Dutch Baby — готовлю воздушный и высокий блин из духовки за 15 минут
Ленивый наполеон за час без возни и хлопот. Торт-мечта из того, что есть в холодильнике
Общество
Ленивый наполеон за час без возни и хлопот. Торт-мечта из того, что есть в холодильнике
Французский киш лорен: секрет золотистой корочки
Семья и жизнь
Французский киш лорен: секрет золотистой корочки
Быстрая запеканка из картошки и курицы — нежная, и даже не надо заморачиваться и варить пюре
Общество
Быстрая запеканка из картошки и курицы — нежная, и даже не надо заморачиваться и варить пюре
еда
рецепты
курица
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка попала в больницу после укуса редкой ядовитой змеи
Диетолог ответила, можно ли есть вечером
Гришино, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 декабря
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Германии мирный план Зеленского сравнили с бумажкой
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.