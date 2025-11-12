Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Забудьте о кастрюле: как пожарить пельмени на сковороде, чтобы было вкусно

Пельмени на сковороде с аппетитным соусом и ароматными специями

Даже самые банальные блюда можно превратить в вершину кулинарного мастерства. Советуем вам хотя бы раз в жизни пожарить пельмени на сковороде — после этого вряд ли возникнет желание снова прибегать к простой варке. Соусы сделают блюдо изысканным, а специи и дополнительные ингредиенты добавят пикантности. Как приготовить жареные пельмени, чтобы было вкусно, читайте в материале NEWS.ru.

Какие пельмени идеально подойдут для жарки?

Жарить на сковороде можно любые пельмени — подойдут все категории продукта в сыром или уже готовом виде. Однако стоит проследить, чтобы в составе не было сои и крахмала — их используют, чтобы увеличить объем и обмануть потребителя. Ничего полезного в этих компонентах нет.

Если решили обжарить заранее сваренные пельмени, нужно проследить, чтобы они не слиплись — готовить на сковороде комок из теста и фарша будет бессмысленно.

Готовим пельмени на сковороде по японской технологии

Чтобы вкусно пожарить замороженные пельмени, можно прибегнуть к японской технологии — так в азиатской стране принято жарить гедза. Однако вытащить продукт из морозилки придется заранее.

Итак, вот порядок действий:

  1. Смешать топленое и сливочное масло, вылить смесь на сковороду и добавить туда чуть размороженные пельмени.
  2. Обжаривать на не очень большом огне в течение 5−7 минут — переворачивать кусочки нужно лишь после появления явной румяной корочки. Сейчас использовать крышку не надо.
  3. После появления корочки со всех сторон влить кипяток с небольшим количеством соли, закрыв пельмени приблизительно до середины.
  4. Теперь можно накрыть сковородку крышкой — она должна плотно прилегать и не выпускать пар. Томите пельмени еще пять — восемь минут.

Для соуса на третьей-четвертой минуте приготовления можно добавить дополнительные ингредиенты. С пельменями будут отлично сочетаться:

  • тертый чеснок;
  • тертый корень имбиря;
  • мелко нарезанные укроп, петрушка или зеленый лук;
  • ваш любимый соус (например, сладкий чили, соевый, устричный, сырный или кетчуп);
  • специи на выбор (итальянские травы, черный перец, хмели-сунели, паприка, карри или куркума);
  • сыр, который легко плавится;
  • сметана или любые по жирности сливки.

Как вкусно пожарить вареные пельмени?

Обжаривание готовых пельменей потребует еще меньше времени и сил. Однако их стоит специально недоварить и обсушить, прежде чем отправлять на сковороду — в противном случае аппетитная корочка не появится.

Первый способ — просто обжарить на сливочном масле. Для этого нужно поместить пельмени на сковородку и держать без крышки по минуте с каждой стороны. Часто переворачивать их не надо — так они рискуют развалиться.

Другой способ — заранее подготовить дополнительные ингредиенты (лук, чеснок, грибы или все это вместе) и добавить их перед первым переворачиванием пельменей. А если есть желание сделать соус — можно воспользоваться перечнем идей для сырых пельменей.

Попробуйте приготовить и другой беспроигрышный вариант для ужина — куриные голени в сырном соусе.

жарка
пельмени
рецепты
соусы
Екатерина Метелева
Е. Метелева
