Готовлю патиссоны так, что даже мясо не нужно

Патиссоны на сковороде с чесноком — это быстрый и простой способ приготовить полезный овощной гарнир. Благодаря своей нежной структуре и легкой сладости эти овощи отлично сочетаются с пикантным вкусом чеснока и ароматными специями.

Для блюда используют 600 граммов свежих патиссонов, 3 зубчика чеснока, 3 столовые ложки растительного масла, щепотку соли и немного молотого черного перца. Овощи нарезают ломтиками средней толщины, прогревают масло на сковороде и обжаривают кусочки до золотистой корочки. В самом конце добавляют измельченный чеснок, который придает блюду насыщенный аромат.

Главный секрет в том, что жареные патиссоны остаются мягкими внутри и слегка хрустящими снаружи. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к мясу или рыбе.

А если добавить к овощам зелень петрушки или укропа, вкус станет еще более свежим и летним. Простое сочетание ингредиентов превращает обычные патиссоны с чесноком в изысканный ужин, который легко приготовить всего за 15 минут.

