Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми

Картофельные гнезда с мясной начинкой — это сытное и эффектное блюдо, которое прекрасно смотрится на праздничном столе и в то же время идеально подходит для семейного ужина. Нежное картофельное пюре в виде аккуратных гнезд становится основой для сочной мясной начинки, а сырная корочка завершает композицию, делая блюдо особенно аппетитным.

Для приготовления берут 700 граммов картофеля, 300 граммов фарша из говядины или курицы, одну луковицу, 2 зубчика чеснока, 50 граммов твердого сыра, 2 столовые ложки сливочного масла, 1 яйцо, 2 столовые ложки сметаны, половину чайной ложки соли и немного молотого черного перца. Картофель отваривают до мягкости, разминают в пюре с добавлением сливочного масла, сметаны и яйца, после чего выкладывают с помощью кондитерского мешка на противень в виде гнезд с углублением в центре.

Начинку готовят отдельно: обжаривают фарш с луком и чесноком до полуготовности, приправляют солью и перцем. Затем мясную смесь раскладывают в гнезда, посыпают тертым сыром и отправляют в духовку на 15–20 минут при температуре 180 градусов. В результате получаются румяные картофельные гнезда с фаршем, которые сохраняют форму и радуют гармонией вкусов.

Такая подача делает блюдо интересным и необычным. Картофельные гнезда в духовке можно приготовить как с куриным фаршем, так и с говяжьим, а сыр добавит золотистую корочку и аромат. Блюдо легко разнообразить, используя грибы, овощи или зелень в начинке.