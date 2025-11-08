Власти Литвы признали неспособность МВД бороться с воздушными шарами Партия «Заря над Неманом»: МВД Литвы не может защитить страну от воздушных шаров

Правящая литовская партия «Заря над Неманом» выразила недоумение в связи с неспособностью Министерства внутренних дел противостоять контрабанде сигарет с помощью воздушных шаров и метеозондов, о чем сообщается в резолюции, принятой на партийном съезде. Несмотря на постоянное увеличение военного бюджета, власти не могут обеспечить защиту от подобных нарушений границы.

Что хорошего можно сказать об обороне страны, если на фоне все увеличиваемого и увеличиваемого военного бюджета мы никак не можем защититься от воздушных шаров? — говорится в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отклонении требований американской стороны принести извинения Литве в связи с якобы запуском метеорологических зондов. Глава государства подчеркнул, что не усматривает какой-либо вины за собой или гражданами республики в сложившихся обстоятельствах, отметив готовность признать ответственность исключительно при наличии соответствующих оснований.

Кроме того, советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил о намерении властей взыскать с белорусской стороны компенсацию ущерба, понесенного автомобильными перевозчиками страны вследствие закрытия Вильнюсом границы с Белоруссией. Чиновник также сообщил о рассмотрении возможности введения запрета на железнодорожные грузоперевозки из соседней республики.