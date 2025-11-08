Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 19:46

Власти Литвы признали неспособность МВД бороться с воздушными шарами

Партия «Заря над Неманом»: МВД Литвы не может защитить страну от воздушных шаров

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Правящая литовская партия «Заря над Неманом» выразила недоумение в связи с неспособностью Министерства внутренних дел противостоять контрабанде сигарет с помощью воздушных шаров и метеозондов, о чем сообщается в резолюции, принятой на партийном съезде. Несмотря на постоянное увеличение военного бюджета, власти не могут обеспечить защиту от подобных нарушений границы.

Что хорошего можно сказать об обороне страны, если на фоне все увеличиваемого и увеличиваемого военного бюджета мы никак не можем защититься от воздушных шаров? — говорится в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отклонении требований американской стороны принести извинения Литве в связи с якобы запуском метеорологических зондов. Глава государства подчеркнул, что не усматривает какой-либо вины за собой или гражданами республики в сложившихся обстоятельствах, отметив готовность признать ответственность исключительно при наличии соответствующих оснований.

Кроме того, советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил о намерении властей взыскать с белорусской стороны компенсацию ущерба, понесенного автомобильными перевозчиками страны вследствие закрытия Вильнюсом границы с Белоруссией. Чиновник также сообщил о рассмотрении возможности введения запрета на железнодорожные грузоперевозки из соседней республики.

Литва
МВД
воздушные шары
партии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 20 тысяч жителей региона России остались без света после атаки ВСУ
Аналитик объяснил, что скрывают сообщения Украины об остановке ТЭС
«Зарвался»: в Совфеде оценили слова премьера Швеции о Балтики
Российские средства ПВО отразили мощную атаку дронов ВСУ на регионы
Умер бывший ведущий Top Gear
Уход со сцены, молодая жена, юбилей: как живет юморист Евгений Петросян
Пособница Эпштейна оказалась рада новым тюремным условиям
Основательница Wildberries раскрыла, как вычислить долларового миллионера
Военэксперт оценил последствия ударов «Кинжалами» по Украине
В Тульской области разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме
«Вводят в заблуждение»: МИД Белоруссии о действиях Литвы на границе
В США предупредили об увеличении задержек авиарейсов из-за шатдауна
Россия обвинила Интерпол в политизации
Что такое эмоциональное выгорание: как зарядить севшую батарейку?
Измены, любовь к деньгам, алименты 14 тысяч рублей: как живет Алана Мамаева
Российская теннисистка заработала 42 млн рублей на итоговом турнире WTA
В Европе стали искать лазейки для обхода «топливных» санкций США
В Москве задержали известного дагестанского религиозного деятеля
Раскрыты планы на путешествия Трампа
Патриарх Кирилл принял решение в отношении экзарха Западной Европы
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.