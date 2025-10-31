Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой Лукашенко резко отказал США в требовании извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «послал» американскую сторону после требований от его страны извинений перед Литвой за запуск метеозондов, передает БелТА. Он отметил, что не видит своей вины или вины белорусов в текущей ситуации.

Я говорю: «Пошли на…» И так далее, — прокомментировал Лукашенко.

Белорусский президент также подчеркнул, что переговоры с американцами идут тяжело. Он отметил, что белорусы готовы признать свою вину только в случае ее наличия.

Ранее Лукашенко предупредил Запад о системе «Орешник», которая заступит на боевое дежурство в декабре. Он связал начало российской СВО с событиями в Донбассе, где русскоязычное население подвергалось насилию. Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия могут ответить на провокации.

До этого Лукашенко обвинил западные страны в провоцировании конфликта с Россией и Белоруссией из-за угроз закрыть Сувалкский коридор. Он подчеркнул, что через этот коридор поставляются только гражданские товары, проверяемые литовскими пограничниками. Лукашенко выразил возмущение, заявив, что Россия не перевозит через коридор ядерное или другое оружие.