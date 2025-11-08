Патриарх Кирилл принял решение в отношении экзарха Западной Европы

Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от руководства Патриаршим экзархатом Западной Европы по решению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает пресс-служба Московской патриархии. Мера связана с началом церковно-судебного производства в отношении архиерея, который также лишился управления Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами в Италии.

Распоряжением Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством, — говорится в решении.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на Международном форуме сотрудничества заявил о присутствии Русской православной церкви почти в 100 государствах мира. Представитель Московского патриархата отметил, что давление на религиозную организацию наблюдается лишь в отдельных европейских странах, с которым она справляется благодаря двухтысячелетнему историческому опыту.

Кроме того, он отметил, что РПЦ играет ключевую роль в поддержании духовных связей россиян с соотечественниками за рубежом. По его словам, церковь осуществляет связи «помимо и над» политическими границами.