26 октября 2025 в 17:25

Легойда раскрыл, какую роль РПЦ играет в поддержании связей за рубежом

Легойда назвал роль РПЦ ключевой в поддержании связей за рубежом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

РПЦ играет ключевую роль в поддержании духовных и культурных связей россиян с соотечественниками и православными общинами за рубежом в текущей политической ситуации, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в рамках Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованного обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Русская православная церковь всегда осуществляет связи «помимо и над» политическими границами.

И даже в самые сложные периоды взаимоотношений нашей страны с другими странами Русская православная церковь была этим мостиком, этой возможностью сохранения человеческих отношений, человеческих связей, человеческих контактов. Это сложно, но это важно. Это, конечно, связано с тем, что природа этих отношений находится не в общественно-политической плоскости, а в духовной и культурной, — отметил он.

Ранее Легойда в интервью NEWS.ru выразил позицию, что передача детям знаний о православии не принесет результата, если родители сами не следуют принципам веры в своей жизни. Он подчеркнул, что религиозная вера и христианство представляют собой определенный образ жизни, а не являются чем-то абстрактным и эфемерным.

РПЦ
связи
политика
мир
