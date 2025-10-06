Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:45

Легойда раскрыл, как привить детям знания о православии

Легойда заявил, что родители сами должны жить в соответствии с верой

Владимир Легойда Владимир Легойда Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Бесполезно прививать своему ребенку знания о православии, если вы сами не живете в соответствии с верой, выразил мнение в интервью NEWS.ru председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он заметил, что религиозная вера и христианство это образ жизни, а не нечто эфемерное.

Ты можешь ребенку все, что угодно прививать. Но если ты это делаешь, знаете, «синдром курильщика» — когда папа говорит, мол, «сынок, курить очень вредно». Сам тушит в этот момент сигарету. Он может прививать все что угодно, сын все равно будет курить, — предположил собеседник.

Ранее на пресс-конференции, посвященной выходу в прокат мультфильма «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском, он напомнил о важных для человека качествах — совести и возможности испытывать стыд. Человек не сводится только к своим интеллектуальным способностями, в отличие от искусственного интеллекта.

Также он вспомнил о писателях Владимире Набокове и Данте Алигьери. Говоря об истинном предназначении и цели художников, Легойда заявил, что произведения должны приводить человека к пониманию счастья.

Владимир Легойда
православие
РПЦ
воспитание
дети
родители
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
В посольстве РФ рассказали о помощи застрявшим на Мадагаскаре россиянам
В России раскрыли «гиен» Европы
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.