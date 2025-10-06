Легойда раскрыл, как привить детям знания о православии Легойда заявил, что родители сами должны жить в соответствии с верой

Бесполезно прививать своему ребенку знания о православии, если вы сами не живете в соответствии с верой, выразил мнение в интервью NEWS.ru председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он заметил, что религиозная вера и христианство это образ жизни, а не нечто эфемерное.

Ты можешь ребенку все, что угодно прививать. Но если ты это делаешь, знаете, «синдром курильщика» — когда папа говорит, мол, «сынок, курить очень вредно». Сам тушит в этот момент сигарету. Он может прививать все что угодно, сын все равно будет курить, — предположил собеседник.

Ранее на пресс-конференции, посвященной выходу в прокат мультфильма «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском, он напомнил о важных для человека качествах — совести и возможности испытывать стыд. Человек не сводится только к своим интеллектуальным способностями, в отличие от искусственного интеллекта.

Также он вспомнил о писателях Владимире Набокове и Данте Алигьери. Говоря об истинном предназначении и цели художников, Легойда заявил, что произведения должны приводить человека к пониманию счастья.