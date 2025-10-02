Клуб «Валдай»
02 октября 2025

Председатель Синодального отдела РПЦ вспомнил о Данте

В РПЦ писателя Данте Алигьери назвали примером художника с высшей целью

Владимир Легойда Владимир Легойда Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда вспомнил о писателях Владимире Набокове и Данте Алигьери на пресс-конференции, посвященной выходу в прокат мультфильма «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском. Говоря об истинном предназначении и цели художников, Легойда заявил, что произведения должны приводить человека к пониманию счастья и противопоставил друг другу двух писателей, передает корреспондент NEWS.ru.

Председатель напомнил, что Набоков не любил объяснять смысл своих произведений и раскрывать, что именно он в них закладывал. Но другой известный писатель Данте Алигьери, чью «Божественную комедию» Легойда считает величайшим произведением искусства, никогда не уклонялся от этого вопроса.

Он (Данте — NEWS.ru) говорил, что хотел взять человека в состоянии несчастья и привести его в состояние счастья. Поэтому настоящее художественное произведение, как мне представляется, пытается привести человека вот к этому, к своему пониманию художниками счастья. И сделать его сопричастным, — высказался Легойда.

В пресс-конференции принял участие и режиссер мультфильма «Серафима» Вадим Свешников. В беседе с журналистами он высказался о так называемом «попкорновом» кино и заявил, что кинодеятели могут лишь направить и подтолкнуть зрителя к духовной составляющей, но «не учить нравам».

Ранее зрителям представили документальный фильм «Под Богом и огнем» о работе священников на фронте. Режиссером кинокартины выступил военный корреспондент Александр Симонов. Кинолента показывает будни священнослужителей спецназа «Ахмат» и бригады «Ветераны».

