Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 13:34

«Продукт найдет своего зрителя»: режиссер Свешников о «попкорновом» кино

Режиссер Свешников: легкие комедии всегда найдут своего зрителя

Вадим Свешников Вадим Свешников Фото: NEWS.ru

«Попкорновое» кино всегда найдет своего зрителя, заявил режиссер православного мультфильма «Серафима» Вадим Свешников. На пресс-конференции, посвященной выходу картины, он указал на тот факт, что создатели могут лишь направить и подтолкнуть к духовной составляющей, но не учить нравам, передает корреспондент NEWS.ru.

Человек разный, зритель разный и любой продукт всегда найдет своего зрителя. И вопрос не только в деньгах, а в том, что, чем больше людей посмотрят, тем больше будет отклик, поэтому дистанцироваться от каких-то коммерческих приемов мы не можем. В кино должно сойтись все — отклик от зрителя, драматургия, визуальный ряд и музыка, — сказал он.

Ранее стало известно, что последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» выйдет 2 октября. Картина с актером Федором Добронравовым в главной роли будет доступна на стриминговых платформах.

До этого стало известно, что создатели фильма «Первый на Олимпе» согласовывали сценарий с вдовой Юрия Тюкалова Софией Георгиевной. Других родственников у двукратного олимпийского чемпиона нет.

культура
кино
мультфильмы
режиссеры
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Виктория Катаева
В. Катаева
Павел Селезнев
П. Селезнев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Землетрясение заставило тысячи жителей Стамбула бежать из зданий
Еврокомиссия узнала о подготовке Россией ответа на изъятие активов
Владелец автосалона попал под статью за неуплату налогов на 138 млн рублей
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.