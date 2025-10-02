«Продукт найдет своего зрителя»: режиссер Свешников о «попкорновом» кино Режиссер Свешников: легкие комедии всегда найдут своего зрителя

«Попкорновое» кино всегда найдет своего зрителя, заявил режиссер православного мультфильма «Серафима» Вадим Свешников. На пресс-конференции, посвященной выходу картины, он указал на тот факт, что создатели могут лишь направить и подтолкнуть к духовной составляющей, но не учить нравам, передает корреспондент NEWS.ru.

Человек разный, зритель разный и любой продукт всегда найдет своего зрителя. И вопрос не только в деньгах, а в том, что, чем больше людей посмотрят, тем больше будет отклик, поэтому дистанцироваться от каких-то коммерческих приемов мы не можем. В кино должно сойтись все — отклик от зрителя, драматургия, визуальный ряд и музыка, — сказал он.

