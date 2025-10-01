Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 15:22

Создатели фильма о Тюкалове согласовывали сценарий с его вдовой

Михалков: вдова Юрия Тюкалова одобрила сценарий фильма «Первый на Олимпе»

Кадр из фильма «Первый на Олимпе» Кадр из фильма «Первый на Олимпе» Фото: «Централ Партнершип»

Создатели фильма «Первый на Олимпе» согласовывали сценарий с вдовой Юрия Тюкалова Софией Георгиевной, сообщил режиссер Артем Михалков на пресс-конференции. Других родственников у двукратного олимпийского чемпиона нет, передает корреспондент NEWS.ru.

У Тюкалова осталась вдова. С ней было все подписано, все соглашения. Давали ей читать сценарий, и наш продюсер Андрей Тартаков приезжал к ней. Конечно, это очень важно, чтобы родственники понимали, о чем кино, — рассказал Михалков.

Юного блокадника Тюкалова в фильме сыграл актер Глеб Калюжный. В настоящее время он проходит срочную службу в Семеновском полку в Москве. Ради премьеры ему временно разрешили покинуть часть.

Тем временем RT представил документальный фильм «Под Богом и огнем», посвященный работе священников на фронте. Режиссером кинокартины выступил военный корреспондент Александр Симонов. Ключевой темой кинокартины стала вера в Бога и ее влияние на дух бойцов. Ленту посвятили всем священнослужителям, отдавшим жизни за Родину.

