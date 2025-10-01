Создатели фильма о Тюкалове согласовывали сценарий с его вдовой Михалков: вдова Юрия Тюкалова одобрила сценарий фильма «Первый на Олимпе»

Создатели фильма «Первый на Олимпе» согласовывали сценарий с вдовой Юрия Тюкалова Софией Георгиевной, сообщил режиссер Артем Михалков на пресс-конференции. Других родственников у двукратного олимпийского чемпиона нет, передает корреспондент NEWS.ru.

У Тюкалова осталась вдова. С ней было все подписано, все соглашения. Давали ей читать сценарий, и наш продюсер Андрей Тартаков приезжал к ней. Конечно, это очень важно, чтобы родственники понимали, о чем кино, — рассказал Михалков.

Юного блокадника Тюкалова в фильме сыграл актер Глеб Калюжный. В настоящее время он проходит срочную службу в Семеновском полку в Москве. Ради премьеры ему временно разрешили покинуть часть.

