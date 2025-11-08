Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 12:25

Праздничная находка! Свежий новогодний салат с тунцом из 5 ингредиентов

Салат с тунцом: простой рецепт Салат с тунцом: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда стол уже ломится от тяжелых блюд, хочется чего-то свежего и бодрящего — этот салат с тунцом решает задачу идеально. Хруст овощей, нежная текстура рыбы и минимальный набор ингредиентов делают его фаворитом праздничных меню. А главное — приготовить его можно буквально за 10 минут.

Сначала откройте консервированный тунец весом 180 г (в собственном соку — так получится легче), слейте жидкость и разберите рыбу вилкой. Нарежьте 1 крупный свежий огурец кубиками, чтобы добавить сочную хрусткость. Возьмите 2 вареных яйца и тоже порубите, они дадут мягкость и питательность. Добавьте 150 г консервированной кукурузы — она внесет сладкую нотку. Свежий акцент обеспечит пучок зеленого лука, мелко нарезанный ножом.

Для заправки соедините 2 ст. л. йогурта без добавок или майонеза, щепотку соли и чуть-чуть черного перца. Вмешайте заправку в салат аккуратными движениями, чтобы кусочки тунца не превратились в пасту. Переложите в глубокую тарелку и украсьте тонкими ломтиками огурца или веточками укропа.

  • Совет: чтобы салат держал форму в сервировочном кольце, добавьте ч. л. оливкового масла — текстура станет более плотной.

  • Калорийность — примерно 145 ккал; время приготовления — 10 минут.

Мимоза, сельдь под шубой, капустный салат и другие привычные блюда в интересной подаче. Смотрите подборку рецептов у нас на сайте.

рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
продукты
салаты
тунец
Анастасия Фомина
А. Фомина
