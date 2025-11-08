Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 13:57

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 ноября, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша сильно выросла. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 8 ноября?

Чем завтракает Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша завтракает.

«Та-дам! Доброе утро! Вот и Катюша проснулась! Время завтракать! Катюша давно полностью перешла на взрослый рацион и с большим аппетитом уплетает бамбук — она получает около 25 кг лиственно-стволового бамбука и 5 кг бамбуковых ростков в день. А чем завтракаете вы?» — обратилась она к подписчикам.

Россияне рассказали, чем завтракают они, а также обратили внимание, что Катюша выросла.

«Когда наша Катя успела так вырасти?! Обалдеть. А я завтракаю кашей всегда, кстати»;

«Катюша растет не по дням, а по часам. А если говорить про завтрак, то я предпочитаю йогурты либо яичницу»;

«Я вообще с утра есть не могу, а у Кати вон какой аппетит!» — написали они.

Как спускается Катюша

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша спускается с деревянных брусьев в вольере. Она обратила внимание, что каждый раз маленькая панда делает это по-разному.

«Подборка Катюшиных спусков. Каждый раз по-новому», — написала Акулова.

Пользователи Сети в комментариях отметили, что каждый спуск Катюши — это маленькое приключение.

«Каждый спуск Катерины — это маленькое приключение!»;

«Как приключенчески выглядит! С перевертываниями и выкрутасами»;

«Плавно перетекает с места на место! Прямо не пандочка, а жидкость», — написали фолловеры.

панда Катюша
общество
новости
Московский зоопарк
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
