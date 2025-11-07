Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 ноября, фото, видео

Панда Катюша делает зарядку по утрам. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 7 ноября?
Как Жуи выбирает обед
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, выбирает себе бамбук на обед.
«Вот так наш Жуи выбирает себе обед! Это целый ритуал: нужно тщательно обнюхать, осмотреть и только потом попробовать бамбук. Наш привереда не станет есть что попало!» — отметила Акулова.
Комментаторы в шутку назвали Жуи «барином».
«Как барин сидит! Важный какой! Приятного аппетита, Жуинька»;
«Одним словом — барин!»;
«Да у него такой же критерий отбора, как и у Катюши: меньше листьев, больше палок!» — написали россияне.
Как Катюша начинает утро
Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша делает утреннюю зарядку.
«Катюша начинает утро с зарядки! А как начинается ваш день?» — подписала видео директор столичного зоопарка.
Пользователи Сети рассказали, что тоже делают зарядку по утрам.
«Я беру пример с Катерины и делаю зарядку каждое утро!»;
«Я тоже делаю зарядку, но не так резво, как наша Катя»;
«Катюша — умничка! А у меня вот силы воли не хватает утром заставить себя делать зарядку. Но постараюсь брать с нее пример», — прокомментировали они.
