Рубль ждет обвал? Курс сегодня, 7 ноября, что с долларом, евро и юанем

Сильного укрепления рубля в 2026 году не прогнозируется, сообщил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 7 ноября?
Курс доллара, евро и юаня 7 ноября
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 7 ноября, составляет 81,3765 рубля, курс евро — 93,7641 рубля, курс юаня — 11,3674 рубля.
По мнению аналитиков, курс американской валюты до конца месяца может колебаться в диапазоне приблизительно от 80,0 до 82,1 рубля. Евро в свою очередь может показать некоторое укрепление по отношению к рублю и достичь отметки 97,4582 рубля. Курс китайского юаня ожидается довольно стабильным, с незначительными колебаниями. Прогноз на конец ноября предполагает его нахождение в коридоре примерно от 11,38 до 11,46 рубля.
Что будет с рублем в следующем году
По мнению Александра Бахтина, этой зимой курс доллара составит 80–88 рублей, что означает плавное ослабление российской валюты.
«Доллар по 60 рублей — это маловероятный сценарий для будущего года. Ключевая ставка (сейчас 16,5%) будет снижаться в следующем году, что является фундаментальным негативом для национальной валюты. Если теоретизировать, то к ревальвации рубля мог бы привести такой дисбаланс российских экспорта и импорта, при котором бы или подскочил приток валютной выручки, или импорт затормозился», — пояснил он.
Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов отмечал, что рубль может серьезно укрепить свои позиции, если США потеряют контроль над инфляцией.
«Курс 50 рублей за доллар предполагает очень сильное укрепление рубля по отношению к доллару. В каком случае это может произойти? В том случае, если ФРС США, американский Центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер. В этом случае да, курс рубля начнет устойчиво укрепляться по отношению к американской валюте. Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США. У нас она будет вблизи 4%», — уточнил он.
По мнению аналитиков Telegram-канала «СберИнвестиции», в 2026 году рубль ожидают негативные перспективы по отношению к доллару и евро.
«По мере снижения реальных процентных ставок этот фактор поддержки рубля будет уходить. Сейчас рубль переоценен из-за низкого импорта. Но все изменится — эксперты ждут небольшое восстановление показателя в этом году и прогнозируют рост в следующем. Продажи валюты ЦБ в следующем году упадут, так как их объем в рамках зеркалирования трат ФНБ сократится, а еще уменьшится базовая цена на нефть в бюджетном правиле. Экспорт может сократиться на фоне снижения цен нефти, что тоже негативно для курса рубля. В 2026 году аналитики ожидают постепенное ослабление рубля до 92 к середине года и до 100 к концу года», — добавили эксперты.
