День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 08:39

Организаторы концерта Долиной пролили свет на историю с возвратом билетов

Организаторы концерта Долиной в Уссурийске назвали фейковыми слухи о билетах

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Организаторы концерта певицы Ларисы Долиной в Уссурийске в Приморском крае опровергли массовый возврат билетов на фоне громкого скандала вокруг мошенничества с квартирой артистки в московских Хамовниках, передает ТАСС. По их словам, данные не соответствуют действительности. Концерт пройдет в Доме офицеров.

Все это фейковая информация. Концерт продан, ничего не отменяется. Никто билеты не возвращал, ни одного билета никто не вернул. И даже просьбы такой не было, чтобы вернуть деньги, — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что люди массово сдают билеты на выступления Долиной. Уточнялось, что на концерте во Владивостоке, который должен пройти 29 ноября, до начала выступления оставалось 224 свободных места, хотя до этого их количество составляло всего 25.

Также стало известно, что выражение «эффект Долиной», которое появилось в 2025 году, могут добавить в словари. Как объяснила профессор Наталия Козловская, речь идет не об академических словарях, а о цифровом неологическом ресурсе «Новое в русской лексике».

Лариса Долина
мошенничество
концерты
квартиры
билеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбой произошел в работе WhatsApp
Уехавшая в Индонезию россиянка рассказала о последствиях наводнения
Громкое дело Долиной попало под прицел Госдумы и Верховного суда
Сумская область содрогнулась от мощного взрыва
Губернатор раскрыл, к чему привела ночная атака БПЛА на Ростовскую область
Ким Чен Ын анонсировал важную миссию для авиации КНДР
Обломок БПЛА повредил частный дом в Анапе
Пьяная москвичка устроила жесткое ДТП на МКАД
Делайте так, и спина болеть не будет: наводим порядок в мастерской и гараже
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
Золото ОИ, «Динамо»: как живет Татьяна Овечкина, подарившая миру звезду НХЛ
Россияне рискуют купить «икорный суп» вместо икры перед Новым годом
«Ужас в глазах поляков»: россиянка рассказала о необычном случае в Тунисе
На Кубани украинский БПЛА повредил два дома
Организаторы концерта Долиной пролили свет на историю с возвратом билетов
Российский космонавт скептически отозвался о «деревне» NASA на Луне
В зоне СВО испытали гусеничный беспилотник «Странник»
В США рассказали, под каким гнетом находится Зеленский
Наполеон забыт, готовлю полено: французский пирог на Новый год
Украинский пленный заявил, что ВСУ не выдавали обезболивающее
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.