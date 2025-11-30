Организаторы концерта Долиной пролили свет на историю с возвратом билетов Организаторы концерта Долиной в Уссурийске назвали фейковыми слухи о билетах

Организаторы концерта певицы Ларисы Долиной в Уссурийске в Приморском крае опровергли массовый возврат билетов на фоне громкого скандала вокруг мошенничества с квартирой артистки в московских Хамовниках, передает ТАСС. По их словам, данные не соответствуют действительности. Концерт пройдет в Доме офицеров.

Все это фейковая информация. Концерт продан, ничего не отменяется. Никто билеты не возвращал, ни одного билета никто не вернул. И даже просьбы такой не было, чтобы вернуть деньги, — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что люди массово сдают билеты на выступления Долиной. Уточнялось, что на концерте во Владивостоке, который должен пройти 29 ноября, до начала выступления оставалось 224 свободных места, хотя до этого их количество составляло всего 25.

Также стало известно, что выражение «эффект Долиной», которое появилось в 2025 году, могут добавить в словари. Как объяснила профессор Наталия Козловская, речь идет не об академических словарях, а о цифровом неологическом ресурсе «Новое в русской лексике».